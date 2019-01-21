На Крещение Господне в купелях искупались 39,5 тысяч новосибирцев

Новосибирск, , 05:19 — REGNUM На праздник Крещения Господня, который прихожане Русской православной церкви отмечали 19 января, искупаться в купелях решились 39,5 тысяч новосибирцев. Об этом сообщается в группе муниципальной аварийно-спасательной службы в соцсети «Вконтакте».

"Многие жители города приходили на праздник семьями, с маленькими детьми. Кто-то в первый раз, кто-то уже традиционно. Несмотря на массовость праздника, всё мероприятие прошло в штатном режиме, без происшествий», — отметили спасатели.

На территории Новосибирска работали семь купелей: на карьере Юго-Западного жилмассива в Ленинском районе, на озере «Спартак» в Калининском районе, на Обское водохранилище в Советском районе, на озере «Жемчужина Сибири» в Центральном округе, на притоке р. Обь в микрорайоне «Европейский берег» в Октябрьском районе, на р. Обь в Ленинском районе и на пожарном причале р. Обь.

Больше всего желающих совершить обряд было на карьере Юго-Западного жилмассива — 11 200 человек. На втором месте по популярности Калининский район — 8 502 человека. На третьем — Обское водохранилище — 7 тысяч человек.

«Общее количество искупавшихся в проруби людей — 39 514 человек, что является лучшим результатом за последние годы», — подчеркнули в муниципальной аварийно-спасательной службе Новосибирска.

В настоящее время все купели демонтированы, а проруби засыпаны и закрыты.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, праздник Крещения Господня, установленный в день крещения Иисуса Христа, — общий для всех христиан, но празднуется в разные даты. Часть православных церквей, включая РПЦ, отмечают Крещение Господне 19 января. В России на Крещение часть верующих проводит купания в полыньях — отсылка к крещению Иисуса Христа в водах реки Иордан.

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