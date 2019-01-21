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Авиадиспетчеры Колымы угостили пиццей коллег на Аляске

Общество

В знак солидарности

Магадан, Магаданская область, 21 января 2019, 05:23 — REGNUM  Сотрудники аэропорта в городе Анкоридж на Аляске, которым задерживают зарплату из-за политических разногласий в США, получили несколько пицц от авиадиспетчеров Магаданской области. Таким образом колымчане решили поддержать коллег в трудной ситуации, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Региональное СМИ ИА Весьма предлагает считать этот шаг интересным случаем потепления российско-американских отношений. По информации издания, американские правительственные учреждения временно не работают или сокращают рабочий день из-за разногласий между президентом США Дональдом Трампом и демократической партией. Причиной споров стало финансирование строительства стены на границе с Мексикой, в итоге бюджет страны не был утверждён.

«Я наделся, что будет водка», «Россия — одна из причин творящегося бардака», «Вы продаёте нам уран, мы отправляем вам пиццу», — комментируют в соцсетях жест жителей России американские пользователи.

Как сообщало ИА REGNUM, в магаданской области из года в год остро стоит проблема нехватки авиабилетов в Москву. Последствия этого дефицита — высокие цены на перелёты в столицу, центральную часть и на юг России.

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Российско-американские отношения
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