«Дойдём до президента»: кстовчане пытаются отстоять муниципальную баню

Кстово, Нижегородская область, , 03:18 — REGNUM Жители Кстово (Нижегородская область) пытаются отстоять последнюю муниципальную баню в городе, и написали обращение губернатору Глебу Никитину с просьбой «вмешаться в ситуацию» и не дать закрыть социальный объект, который посещают, в том числе и воспитанники приюта «Алый парус». В своём обращении авторы из числа постоянных посетителей бани также просят у губернатора провести проверку расходования средств, что были выделены на ремонт объекта 11 лет назад. Открытое письмо обнародовано в нижегородских группах соцсетей, пишет корреспондент ИА REGNUM.

«Депутатами города Кстово рассматривается вопрос о закрытии единственной в городе муниципальной бани, потому что содержание бани невыгодно городу. Мы, жители Кстово, — постоянные и давние посетители бани против такого решения, — гласит обращение. — Убедительно просим Вас вмешательства в ситуацию и предотвратить преступление против народа».

В обращении также авторы говорят, что дойдут «до президента».

"Баня — это для многих людей города Кстово единственное место, где можно помыться. В бане всегда была и будет хорошая посещаемость. Также в баню водят воспитанников приюта «Алый парус». Баня нужна людям!!!» — уточняется в письме губернатору.

В обращении отмечается, что «баню вместо того, чтобы закрывать, нужно отремонтировать» и звучит просьба проверить выделенные на ремонт бани в 2007 году средства — 782,7 тыс. рублей.

Закрытие муниципальной бани, которую посещают не только льготные категории, но и большое количество горожан без льгот, вызвало широкое обсуждение в соцсетях:

«Сама посещаю эту баню. Народа туда ходит очень много. Люди возмущены! Лично я против закрытия!», «Депутаты — народные избранники! А Вы народ спросили, прежде чем принимать решение?», «В каждом городе должна быть баня. Большая часть города состоит из бараков где нет полноценных условий для мытья…», «Может лучше разогнать этих депутатов, на эти деньги восстановить баньку?»

Напомним, МУП «Кстовские бани» существует с января 2013 года. В 2017 году льготники могли помыться в муниципальной бане за 120 рублей за 1,5 часа, услуга же общего отделения оценивалась в 220 рублей, воспитанники ГУ «Областной социальный приют для детей и подростков «Алый парус» Кстовского района, участники и инвалиды Великой Отечественной войны, дети до семи лет обслуживаются бесплатно. Данных по расценкам за 2018 год на официальном сайте администрации нет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее к муниципальному предприятию Нижнего Новгорода «Нижегородские Бани», в управлении которого восемь городских бань, был подан иск с требованием признать его банкротом. Истцом выступила налоговая служба, а сумма претензий превысила 1,659 млн рублей. Из-за недочётов иск до 18 января был оставлен без движения. Пока неизвестно, устранил ли заявитель препоны, и принято ли дело к производству.

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