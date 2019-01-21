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В России опробуют автоматическую регистрацию рождений и смертей

Общество

После тестирования двух указанных услуг перечень могут расширить

Москва, 21 января 2019, 02:19 — REGNUM  Жителей России могут освободить от необходимости подавать документы на регистрацию рождения и смерти. Такая процедура станет автоматической, пишут 21 января «Известия» со ссылкой на Минэкономразвития.

В министерстве пояснили, что будут тестировать новую систему на самых распространенных и значимых для людей услугах, оказание которых на текущий момент требует заявки со стороны граждан. Регистрацию рождений и смертей планируют перевести в проактивный режим — обращение заявителя в таком случае не понадобится.

После тестирования двух указанных услуг перечень могут расширить. В настоящее время граждане могут зарегистрировать рождение или смерть человека в центрах госуслуг или в отделах ЗАГС. Для этого нужно приложить соответствующее заявление и ряд документов.

По данным Росстата, в 2017 году 64,3% граждан воспользовались возможностью получения госуслуг в электронной форме. Популярность такого взаимодействия с государственными органами растет. Чаще всего электронными госуслугами пользуются жители Подмосковья, Ямало-Ненецкого автономного круга, Татарии, Красноярского края и Тувы.

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