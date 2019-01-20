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Ушел из жизни продюсер «Рэмбо» и «Терминатора» Эндрю Вайна

Общество

Трагедия произошла в воскресенье, 20 января, в Будапеште

Будапешт, 20 января 2019, 20:08 — REGNUM  Кинопродюсер Эндрю Джордж Вайна, известный работой над такими фильмами как «Рэмбо» и «Терминатор», скончался в Венгрии. Об этом сообщает портал Hungary Today со ссылкой на Венгерский национальный фонд кино.

Трагедия произошла в воскресенье, 20 января, в Будапеште.

«74-летний Эндрю Вайна… скончался после продолжительной болезни в своем доме», — передает вещатель.

Отметим, что в фильмографию Вайны входят десятки лент, среди которых «Судья Дредд», «Рэмбо 1», «Рэмбо 2», «Рэмбо 3», «Терминатор 3» и др.

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