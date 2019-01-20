Житель Обнинска «прописал» в квартире более 20 иностранцев

Обнинск, Калужская область, , 17:38 — REGNUM В Калужской области расследуется очередное уголовное дело по факту фиктивной постановки на учет иностранных граждан.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в отделе дознания ОМВД России по городу Обнинску, согласно материалам уголовного дела, ранее судимый житель Обнинска, по месту своего проживания фиктивно поставил на учет 24 иностранных гражданина, выходцев из стран ближнего зарубежья.

В ходе предварительного расследования сотрудники отдела по вопросам миграции городского отдела МВД России установили, что фактически иностранные граждане в квартире не проживали. На момент регистрации собственник не имел намерения предоставлять им жилое помещение для проживания, а граждане не имели намерений вселиться в него. Данные факты подтверждены собранными по делу доказательствами, в том числе и показаниями соседей.

Кроме того, в 2014 и 2017 годах подозреваемый уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления.

По данному факту органами дознания возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 322.3 Уголовного кодекса Российской Федерации «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в РФ».

Максимальное наказание данной статьи предусматривает лишение свободы сроком до трех лет.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году приставами управления ФССП России по Калужской области по решению судов было выдворено за пределы страны 438 иностранных граждан, которые находились на территории Калужского региона и страны на нелегальном положении. В 2018 году количество выдворенных судебными приставами нелегалов увеличилось на 30%. Под контролем калужских судебных приставов страну покинули граждане Таджикистана, Узбекистана, Молдавии, Украины, а также граждане Китая. Отныне по закону этим людям в течение пяти лет будет запрещен въезд на территорию Российской Федерации. На 1 января 2019 года ещё 72 иностранных гражданина по решениям судов подлежат административному выдворению за пределы России.

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