На Москву надвигаются аномальные морозы

Москва, , 17:29 — REGNUM 22 и 23 января в Москве ожидаются аномальные морозы до 25 градусов. Об этом сообщается на сайте «Метеовести».

"Ночами ударят морозы, до −20…−25 градусов, днем не выше −12…−17 градусов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ожидаемые морозы в столице будут на 9−10 градусов ниже климатической нормы.

По данным синоптиков, арктические морозы отступят во второй половине недели, когда активизируются снежные атлантические циклоны.

Ранее пресс-центр столичного главка МЧС со ссылкой на Росгидромет сообщил, что 20 января в Москве ожидается ухудшение погоды. В городе ожидается ветер с порывами до 12−17 м/с, снег, метель и гололедица.

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