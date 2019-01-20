В Калуге прошла акция Всероссийский «День снега»

Калуга, , 16:20 — REGNUM В Калуге, сегодня, 20 января, второй раз на официальном уровне состоялась акция Всероссийский «День снега».

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM организаторы акции, её цель — привлечение детей и взрослых к систематическим занятиям зимними видами спорта, пропаганда семейных ценностей и здорового образа жизни.

Мероприятие состоялось на Правобережье областного центра. В программе: семейные эстафеты, преодоление полосы препятствий, прохождение горнолыжной трассы.

Участники и команды, занявшие призовые места в слаломе-гиганте и в зимней эстафете, были награждены почётным кубком, а также медалями и дипломами.

Напомним, Всероссийский «День снега» проводится в рамках международного «Дня снега» (World Snow Day). Впервые эта акция по предложению Международной федерации лыжного спорта состоялась зимой 2012 года в предпоследнее воскресенье января. И если, в первом официальном чествовании «Дня снега» приняло участие около 20 стран, то 21 января 2018 года международный проект поддержало более 40 стран.

Кстати, в зимней акции присоединяются не только северные страны, где снега традиционно много, но и практически бесснежные государства, такие как Австралия, Новая Зеландия и Пакистан, где для развлечений используют искусственный снег, производимый снегогенераторными аппаратами.