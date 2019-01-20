Раскольники захватили храм УПЦ МП в Тернопольской области Украины

Киев, , 15:01 — REGNUM В тернопольской области Украины раскольники захватили Свято-Троицкий храм Украинской православной церкви Московского патриархата. Об этом сегодня, 20 января, сообщается на сайте Союза украинских православных журналистов.

Сообщается, что община канонической православной церкви на Украине 18 января запланировала освящение воды, однако за час до этого раскольники из «Православной церкви Украины» (ПЦУ) начали свозить к храму людей с окрестных хуторов, после чего провели фиктивные «сборы о переходе» в ПЦУ.

Три «священника» ПЦУ после этого проникли в Свято-Троицкий храм и не пустили туда его настоятеля и настоящих прихожан на крещенское богослужение.

В итоге община храма служила рождественскую литургию на улице, под открытым небом, в мороз.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после того на Украине была создана единая структура раскольников и константинопольский патриархат признал её, а затем ещё и выдал томос об автокефалии, случаи захвата храмов канонической Украинской православной церкви участились.