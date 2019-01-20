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Великий Новгород отмечает 75-летие освобождения от фашистских захватчиков

Общество

В городе прошёл парад военнослужащих и военной техники

Великий Новгород отмечает 75-летие освобождения от фашистских захватчиков
Красная армия освободила Великий Новгород от немецко-фашистских захватчиков

Великий Новгород, 20 января 2019, 13:45 — REGNUM  В Великом Новгороде сегодня, 20 января, проходят торжественные мероприятия, посвящённые 75-летию освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, в ознаменование этой даты в городе состоялся парад военнослужащих и военной техники.

Парад начался в 11:25 — именно в это время 20 января 1944 года полковники Швагирев и Николаев водрузили Боевое Знамя над кремлёвской стеной. Само знамя теперь — музейный экспонат. Перед торжественным прохождением войск под звуки «Священной войны» его пронесли по площади Победы-Софийской в специализированном демонстрационном кейсе и установили на постамент у трибун. Затем были вынесены Государственный флаг Российской Федерации и Знамя Победы.

Военный парад принимал начальник Новгородского территориального гарнизона, командир 42-го гвардейского зенитно-ракетного полка гвардии полковник Власов, командовал торжественным прохождением военный комиссар Новгородской области полковник Зайченко.

Участники парада почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны минутой молчания, после чего по площади Победы-Софийской торжественным маршем проследовали военнослужащие Западного военного округа, в том числе десантники 76-й псковской дивизии ВДВ, курсанты Юнармии, кадетской школы имени Александра Невского, новгородского «Морского центра капитана Варухина» (бывшего Клуба юных моряков), сотрудники правоохранительных органов и силовых ведомств.

Парад военной техники возглавил легендарный советский танк Т-34, затем по новгородской площади проследовалитанки новейшеймодернизации Т-72, артиллерийские орудия «Гиацинт», Д-30, МТ-12, бронетранспортеры и автомобили «Камаз», реактивные системы залпового огня «Град», зенитные ракетные комплексы С-300, оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М».

В торжественном прохождении также приняли участие поисковики новгородской экспедиции «Долина» и историческая военная техника.

Праздничные мероприятия в Великом Новгороде продлятся сегодня, 20 января, до позднего вечера.

В 13:00 у Монумента Победы на берегу реки Волхов начался торжественный митинг, после чего здесь же будет работать выставка военной техники, вооружения, обмундирования, а для гостей праздника открыта интерактивная площадка «Солдатский привал».

В 17:30 на набережной реки Волхов начнётся историческая реконструкция фрагментов боёв за освобождение города. Завершатся торжества в 21:00 праздничным фейерверком у Монументы Победы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин направил жителям Новгородской области телеграмму, в которой поздравил с праздником и отметил особую роль Великого Новгорода в истории России.

Читайте ранее в этом сюжете: Путин поздравил Великий Новгород с годовщиной освобождения от фашистов

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75-летие освобождения Новгорода от фашистских захватчиков
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