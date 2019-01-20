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В Японии умер старейший мужчина на Земле

Общество

Ему было 113 лет

Токио, 20 января 2019, 12:02 — REGNUM  В Японии скончался житель острова Хоккайдо Масадзо Нонака, который ранее был признан старейшим мужчиной на Земле. Об этом сегодня, 20 января, сообщает агентство Kyodo.

Нонака, которому было 113 лет, умер сегодня утром в своем доме в поселке Асёро.

Известно, что он родился в 1905 году. Последние годы жизни он провел вместе со своими внуками у подножья горы Мэакан на севере острова Хоккайдо. Здесь потомки Нанаки управляют небольшим отелем, расположенным возле горячих источников «Нонака онсэн».

Стоит отметить, что Нонака в свои 113 лет занимал лишь 30-е место в рейтинге самых старых людей на планете. Все позиции перед ним принадлежат женщинам.

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