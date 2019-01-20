Соловьев и Захарова поддерживают друг друга в борьбе против Чубайса

Москва, , 11:53 — REGNUM Журналист и телеведущий Владимир Соловьев выразил свое восхищение сообщением официальной представительницы министерства иностранных дел России Марии Захаровой, которая потребовала от главы «Роснано» Анатолия Чубайса объяснить причину бедности большого количества граждан России. Об этом Соловьев написал на своей странице в сети микроблогов Twitter сегодня, 20 января.

Заочная полемика между Соловьевым, Чубайсом и теперь ещё Захаровой была спровоцирована заявлением главы «Роснано» на Гайдаровском форуме. Чубайс тогда заявил, что Россия — бедная страна, а потому российские граждане, которые мало платят за электроэнергию (платить много они не могут, так как бедные), слишком расточительно её расходуют.

С этим бредовым заявлением не согласился Соловьев, который показал, что средний расход электроэнергии на человека в год в России значительно меньше чем в ряде других стран, даже сходных с Россией по климату.

Но Чубайс не унимался и заявил, что Соловьев ни черта не понимает в энергетике и путает показатели.

Теперь к полемике подключилась Захарова, которая спросила Чубайса, а как так получилось, что российские граждане, значительная часть которых действительно живет на грани бедности, являются гражданами самой богатой страны в мире, и обеднели они именно тогда, когда Чубайс был одним из высших правительственных чиновников и топ-менеджером ключевых направлений отечественной экономики и промышленности.

Соловьев считает, что Захарова «припечатала» своим вопросом Чубайса.

«Мария Захарова о Чубайсе. Припечатала так припечатала», — написал телеведущий.

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