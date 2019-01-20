Захарова потребовала от Чубайса объясниться за слова о бедности граждан РФ

Москва, , 10:28 — REGNUM Официальный представитель министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова попросила главу корпорации «Роснано» Анатолия Чубайса объяснить его высказывание о бедности граждан России. Соответствующее сообщение она опубликовала на своей странице в социальной Facebook накануне, 19 января.

Выступая на Гайдаровском форуме, Чубайс сделал ряд заявлений, которые вызвали некоторый резонанс в обществе. В частности, Чубайс заявил, что у России энергонеэффективная экономика. При этом Чубайс считает, что решить проблему энергоэффективности российской экономики можно путем повышения тарифов на электроэнергию для населения или введением социальных норм потребления электроэнергии.

Чубайсу гневно ответил журналист и телеведущий Владимир Соловьев, который указал, что путем повышения тарифов для населения нельзя добиться повышения энергоэффективности российской экономики. Далее последовал заочный обмен репликами между Чубайсом и Соловьевым.

Кроме того, Чубайс решил на своей странице в социальной сети Facebook пояснить свои слова на Гайдаровском форуме. Глава «Роснано» написал, что является сторонником идей нобелевского лауреата Игоря Башмакова, который когда-то заявил, что дешевое экономить незачем.

«Мы не можем переломить этот тренд. Это то, что лежит в основе человеческого поведения. В этом смысле низкая цена всегда равна энергорасточительности. Это фундаментальная основа, в которой мы живем», — утверждает Чубайс.

На основании этого весьма спорного утверждения Чубайс и предлагает повысить тарифы на электроэнергию — то есть сделать электроэнергию менее доступной для граждан и заставить их экономить. Но это вовсе не энергоэффективность, а зажимание потребления.

При этом Чубайс пытается немного прикрыть свой социальный дарвинизм и пишет, что поскольку «Россия — страна бедная» то тарифы он предлагает повысить якобы только для богатых, а бедные — пусть платят столько же сколько и сейчас.

Однако Чубайс тут же дает понять, что для бедных нужно установить социальные нормы потребления электроэнергии в рамках которых бедные и будут платить по старым тарифам. Но ведь очевидно, что данные нормы просто навсегда отрежут бедных от благ современной цивилизации и никак не приведут к повышению энергоэффективности, так как энергоэффективность повышается не зажиманием потребления, а научно-техническим прогрессом и внедрением новых технологий в энергетике.

И вот теперь уже официальный представитель МИД РФ Мария Захарова потребовала от Чубайса пояснить, что он имел ввиду говоря о том, что Россия страна бедная.

«Россия — богатейшая страна», — пишет Захарова.

Также она поинтересовалась у Чубайса, как так произошло, что большинство граждан России действительно живут бедно.

«А вот почему «значительная часть населения живет бедно или очень бедно», хотелось бы узнать у человека, десятилетиями являвшегося членом правительства и топ-менеджером ключевых направлений отечественной экономики», — добавила она.