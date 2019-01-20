Акционеры Amazon требуют ограничить продажу программ для распознавания лиц

Вашингтон, , 09:59 — REGNUM Группа акционеров американской компании Amazon потребовала прекратить продажу программного обеспечения Rekognition для распознавания лиц правоохранительным органам США. Об этом сообщает TechCrunch.

Программное обеспечение Rekognition распространяется через облачный сервис Amazon Web Services. Издание сообщает, что Rekognition используется правоохранительными органами в двух штатах, а также в Иммиграционной и таможенной полиции США.

Группа акционеров Amazon потребовала от компании ограничить продажу этого программного обеспечения. Они считают, что точность программы распознавания лиц не является достаточной для использования в системах обеспечения общественной безопасности.

Решение об ограничении продажи Rekognition будет принято на ежегодном собрании акционеров Amazon, которое пройдёт весной этого года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, эксперимент, проведённый в октябре 2018 года на одном из вокзалов в Берлине, показал, что автоматические системы распознавания лиц способны идентифицировать до 86,3% людей в реальных условиях.