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21 января можно будет наблюдать полное затмение Луны

Общество

Полное затмение продлится с 7:41 до 8:44 по московскому времени

Москва, 20 января 2019, 07:32 — REGNUM  Полное лунное затмение, видимое на территории России, произойдёт 21 января. Об этом сообщает пресс-служба Московского планетария.

Лунное затмение начнётся в 06:34 по московскому времени и продлится до 09:51. Полная фаза затмения будет видна в северо-западных регионах европейской части России, а также на севере Урала, Сибири и Дальнего Востока.

Тень Земли скроет Луну в 7:41, полное затмение продлится до 8:44.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 января можно будет наблюдать соединение Венеры и Юпитера, а 31 января — Венеры, Юпитера и Луны.

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Астрономия
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