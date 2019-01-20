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«Самый милый в мире» пёс умер от тоски

Общество

Собачки были очень дружны, и после смерти Бадди у Бу начались проблемы с сердцем

Вашингтон, 20 января 2019, 06:04 — REGNUM  Померанский шпиц по кличке Бу — одна из самых популярных в интернете собак — скончался в возрасте 12 лет. О смерти питомца его хозяйка Ирэн Ан написала на странице в Facebook.

Она рассказала, что Бу умер во сне, спустя год и несколько месяцев после кончины его старшего брата Бадди. Собачки были очень дружны, и после смерти Бадди у Бу начались проблемы с сердцем.

«Мы думаем, что его сердце буквально разбилось, когда Бадди покинул нас», — отметила Ирэн Ан.

В 2006 году хозяйка Бу стала вести от имени собаки страницу в соцсети. Позже к Бу пришла огромная популярность — собаку часто фотографировали, а число подписчиков страницы превысило 16 млн человек.

Ирэн Ан написала о питомце две книги: «Жизнь самой милой собаки в мире» и «Маленькая собака в большом городе».

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