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Елизавету II «поймали» на нарушении ПДД

Общество

Британская королева вела машину, не пристегнувшись ремнем безопасности

Лондон, 20 января 2019, 05:10 — REGNUM  Королеву Великобритании Елизавету II сфотографировали за рулем автомобиля без пристегнутого ремня безопасности. Это произошло спустя день после того, как её супруг попал в ДТП, сообщает Daily Mail.

На снимке 92-летняя королева управляет своим Range Rover. Заметно, что ремня безопасности на её плече нет.

В комментариях к публикации говорится, что в Британии поездки без ремня считаются нарушением закона и наказываются штрафом в размере 100 фунтов стерлингов (более 8,5 тыс. рублей). Однако Елизавете штраф не грозит: британский монарх обладает иммунитетом к судебному преследованию, так как обвинение предъявляется от его же имени.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 января супруг Елизаветы II принц Филипп попал в аварию вблизи поместья Сандрингем на востоке Англии. Его Range Rover столкнулся с другим автомобилем и опрокинулся на бок.

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