Воскресенье, 20 Января 2019 года
02:56:15 МСК

Во Франции митингующих разогнали водометами и слезоточивым газом

Общество

В целом массовые акции проходили спокойно

Париж, 20 января 2019, 02:56 — REGNUM  Водометы и слезоточивый газ применили французские правоохранители против участников протеста «желтых жилетов». Об этом сообщает BFM TV.

Отмечалось, что в целом массовые акции проходили спокойно, однако в ряде случаев манифестанты нападали на полицию и журналистов. Так, в городе Дижон около 50 протестующих ворвались на территорию тюрьмы и потребовали освободить своих соратников.

Число задержанных участников акций выросло до 42 человек. Ранее сообщалось о 30 задержанных.

Как сообщало ИА REGNUM, массовые протесты недовольных политикой правительства проходят во Франции каждую субботу, первая акция состоялась в ноябре 2018 года. Манифестация 19 января стала десятой по счету, в ней, по данным полиции, участвовало 84 тыс. человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Более 80 тыс. человек участвовали в протестах «жёлтых жилетов» во Франции

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Протесты во Франции
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить