Во Франции митингующих разогнали водометами и слезоточивым газом

Париж, , 02:56 — REGNUM Водометы и слезоточивый газ применили французские правоохранители против участников протеста «желтых жилетов». Об этом сообщает BFM TV.

Отмечалось, что в целом массовые акции проходили спокойно, однако в ряде случаев манифестанты нападали на полицию и журналистов. Так, в городе Дижон около 50 протестующих ворвались на территорию тюрьмы и потребовали освободить своих соратников.

Число задержанных участников акций выросло до 42 человек. Ранее сообщалось о 30 задержанных.

Как сообщало ИА REGNUM, массовые протесты недовольных политикой правительства проходят во Франции каждую субботу, первая акция состоялась в ноябре 2018 года. Манифестация 19 января стала десятой по счету, в ней, по данным полиции, участвовало 84 тыс. человек.

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