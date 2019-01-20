Рыбке и Лесли продлили срок ареста

Москва, , 02:44 — REGNUM Тренер по личностному развитию Александр Кириллов (Алекс Лесли) и гражданка Белоруссии Анастасия Вашукевич (Настя Рыбка) останутся под стражей еще на 72 часа. Таково решение суда в отношении Рыбки и Лесли, подозреваемых в вовлечении в проституцию, сообщает «Москва 24».

Нагатинский суд Москвы отложил на трое суток — до 22 января — рассмотрение вопроса об аресте Лесли и Рыбки. Это время отведено на сбор дополнительных материалов дела.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 января Лесли и Рыбку депортировали из Таиланда, где они были арестованы в начале 2018 года по обвинению в организации нелегального секс-тренинга и приговорены к условным срокам. По возвращению на родину Лесли, Рыбку и еще нескольких граждан РФ задержали в аэропорту.

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