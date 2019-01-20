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Названа причина смерти фигуриста из США Джона Кафлина

Общество

33-летний фигурист был отстранен от спортивной деятельности

Вашингтон, 20 января 2019, 01:15 — REGNUM  Американский фигурист Джон Кафлин, о смерти которого стало известно 19 января, покончил с собой. Об этом сообщает USA Today.

Суицид Кафлина подтвердила полиция города Канзас-Сити (штат Миссури). О самоубийстве спортсмена также написала в соцсети его сестра Анджела.

В декабре фигуриста ограничили в праве заниматься какой-либо деятельностью в фигурном катании, заподозрив в грубом обращении с другими спортсменами. Сам Кафлин отвергал подобные обвинения. Американская федерация фигурного катания 17 января объявила об отстранении фигуриста от спортивной деятельности.

Джон Кафлин родился 1 декабря 1985 года в Канзас-Сити. В парном катании его партнершами были Кэйтлин Янкоускас и Кейди Денни. Кафлин дважды выигрывал чемпионаты США, а в 2012 году завоевал «серебро» на чемпионате четырех континентов.

Читайте ранее в этом сюжете: Двукратный чемпион США фигурист Кафлин скончался на 34-м году жизни

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Фигурное катание
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