В московской школе назвали причиной карантина ротавирусную инфекцию

Москва, , 21:53 — REGNUM Корпус №5 ГБОУ «Школа № 627» закрыт до 25 января на карантин. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказали охранники учреждения.

Попасть в корпус школы 19 января было нельзя. Входная дверь на территорию закрыта, однако охрана по-прежнему дежурит в помещении. Корреспонденту ИА REGNUM, который попросился пройти на территорию, сообщили, что объект закрыт до 25 января. Сейчас внутри проводят санитарную обработку.

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Карантин ввели 18 января. Причиной стала, со слов сотрудников, отвечающих за безопасность, попадание ротавирусной инфекции. Подробности охрана учреждения не сообщила.

Отметим, что образовательное учреждение имеет несколько корпусов. В корпусе по адресу Дубининская, 42 занятия продолжаются. Однако родители учеников, с кем побеседовал корреспондент ИА REGNUM, оказались не в курсе карантина в корпусе №5. Сотрудники учреждения о случившемся знали в общих чертах, по их словам, корпус закрыт с 18 числа. Никого из руководства учебной организации в субботу на месте не оказалось. Директор школы №627 Людмила Павлюченко не отвечает на звонки.

Ранее заместитель директора школы №627 Москвы по учебно-воспитательной работе Людмила Титова не подтвердила корреспонденту ИА REGNUM закрытие учебного корпуса №5. Педагог призвала читать официальный сайт учреждения, на котором о карантине не сказано ни слова.

О том, что занятия в корпусе №5 приостановлены с 18 по 24 января корреспонденту ИА REGNUM рассказали родители учащихся. В социальной сети распространили также копию приказа о закрытии, в котором должностным лицам поручено снять учащихся с питания и ввести усиленный санитарный контроль, в том числе каждые два часа проводить обработку мебели, стен и сантехники.

Ротавирусная инфекция — это острая инфекция вирусной этиологии. Передается вместе с пищевыми продуктами, через загрязненные поверхности. Существует мнение, что заразиться можно также воздушно-капельным путем. В пользу этой гипотезы говорят зимние вспышки заболевания и распространение среди маленьких детей. Характеризируется острым началом болезни, сочетанием симптомов поражения желудка и кишечника с респираторными проявлениями на начальных этапах заболевания. Заболевают ротавирусной инфекцией люди всех возрастных групп, но более восприимчивы дети. Из всех кишечных инфекций ротавирусная диарея имеет место более чем в половине случаев.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года в Москве ряд дошкольных учреждений были закрыты на карантин из-за вспышки дизентерии. Роспотребнадзор назвал в качестве причины некачественный творог из Липецкой области.

В январе 2019 года дошкольные учреждения Москвы, по словам родителей воспитанников, изменили меню. Из рациона исчезли кисломолочные продукты, масло, творог, сельдь, свежие помидоры и огурцы.

Департамент образования Москвы не комментирует ситуацию.

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