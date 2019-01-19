Суббота, 19 Января 2019 года
20:53:27 МСК

В Челябинской области Крещение объединило 70 тысяч человек

Общество

Прошло 135 религиозных мероприятий

В Челябинской области Крещение объединило 70 тысяч человек
Иллюстрация: Pravmin74.ru
Омовение

Челябинск, 19 января 2019, 20:40 — REGNUM  В Челябинской области в ночь с 18 на 19 января прошло 135 религиозных мероприятий. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по региону.

Мероприятия объединили около 70 тысяч человек. В 37 населённых пунктах прошли массовые омовения.

Всего за порядком в местах крещенских мероприятий следили более 500 сотрудников полиции. Также к охране порядка и обеспечению безопасности граждан были привлечены представители казачества, добровольных народных дружин Росгвардии и сотрудников частных охранных предприятий.

Нарушений порядка удалось избежать, добавили в полиции.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Крещение Господне (Богоявление)
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить