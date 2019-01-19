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В Москве прорубили купель возле коммунального стока?

Общество

Поодаль от проруби в водоем впадает ручеек, окрашенный в характерный коричневый цвет

В Москве прорубили купель возле коммунального стока?
Иллюстрация: Mos.ru
Купель

Москва, 19 января 2019, 20:52 — REGNUM  В районе Митино Москвы крещенскую купель якобы прорубили по соседству с канализационными стоками. О вопиющем случае сообщили в социальной сети Facebook.

На видео демонстрируют подготовку к религиозному обряду и место купели. Поодаль от проруби в водоем впадает ручеек, окрашенный в характерный коричневый цвет. Автор видео утверждает, что неприятный оттенок связан со сливом канализации из соседних домов в пруд.

«В Митино Роспотребнадзор не спешит отменить разрешение для крещенских купаний в Рождественском пруду неподалеку от улицы Муравской, по соседству с церковью Рождества Христова и коттеджным посёлком Рождествено, который сливает в пруд канализацию. Санитары считают, что некоторое количество нечистот в пруду вполне допустимо, купайтесь, граждане», — написали в сообщении к видео.

Авторы также напомнили, что якобы «жители района и муниципальные депутаты ещё с 2009 года фиксируют постоянный сброс фекальных вод прямо в Рождественский пруд. Очевидцы отмечают, что недавний забор проб, видимо, происходил в каком-то дальнем конце пруда, подальше от основной зоны загрязнения».

Корреспондент ИА REGNUM побывал на месте и убедился, что в пруду действительно прорубили купель, где верующие окунались в воду. Метрах в двухстах от него в водоем впадает ручеек, который окрашен в коричневый цвет, да и по краям самого пруда то и дело встречаются участки такого же цвета. Однако дежурившие на месте представители МЧС утверждают, что оснований говорить о сливе нечистот в водоем нет.

«Если бы сюда попадали фекалии, был бы характерный запах. Специалисты брали пробу воды и установили, что плавать в ней можно. Анализы показали, что в этом пруду вода чище, чем в соседнем», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM сотрудники МЧС.

Граждане, которые пришли искупаться на Крещение, также не высказали недовольства качеством воды. Неприятного запаха или иных признаков дискомфорта никто из тех, с кем побеседовал корреспондент ИА REGNUM, не почувствовали. Дежурившие на месте медики сообщили, что им не поступило ни одной жалобы от посетителей купели. Всего по состоянию на 17:00 в водоёме искупались около 650 человек.

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Крещение Господне (Богоявление)
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