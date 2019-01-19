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Крещенские купания в Екатеринбурге: фоторепортаж

Общество

К купелям были очереди

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Крещенские купания в Екатеринбурге: фоторепортаж
Алексей Колчин © ИА REGNUM
В купели

Екатеринбург, 19 января 2019, 20:14 — REGNUM  На Урале нынешнее 19 января выдалось весьма тёплым, целых минус 5 градусов. Не минус 20 и не минус 30. Уральцев, конечно, не напугать холодами, в купели-иордани они окунаются и в самый лютый мороз. Но в такую тёплую погоду, как сейчас, конечно, активнее. Плюс суббота — выходной день. Всё это вместе способствовало ажиотажу возле купелей. Зачастую людям приходилось отстоять очередь, чтобы трижды окунуться и столько же раз перекреститься. Но оно того стоило.

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Во время освящения
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Во время освящения
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В купели на Верх-Исетском пруду
Алексей Колчин © ИА REGNUM
В купели на Верх-Исетском пруду
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К купели — очередь
Алексей Колчин © ИА REGNUM
К купели — очередь
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Над купелью
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Над купелью

Далеко не все люди, которые приняли участие в крещенском купании, являются верующими. Очень многие купались в иорданях в качестве дани моде, традиции. К тому же представители церкви отмечают: окунание в иордани не является церковным ритуалом. Грехи таким образом никак не смыть. Медики в свою очередь предупреждают: если здоровье шаткое, слабое — в купель ни ногой! Если уж хочется окунуться, то, говорят, в водопроводе тоже освящённая вода в Крещение бежит. Можно принять тёплую ванну. Чем, кстати, сегодня многие тоже воспользовались.

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Освящение купели
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Освящение купели
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Окунулся в купели
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Окунулся в купели
11
К купели — очередь
Алексей Колчин © ИА REGNUM
К купели — очередь
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Девушка в иордани
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Девушка в иордани

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regnum author Алексей Колчин
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Крещение Господне (Богоявление)
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