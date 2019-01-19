Следствие просит суд арестовать Рыбку и Лесли

Москва, , 19:35 — REGNUM Ходатайство следствия об аресте тренера по личностному развитию Александра Кириллова (Алекс Лесли) и гражданки Белоруссии Анастасии Вашукевич (Настя Рыбка), подозреваемых по делу о вовлечении в проституцию, поступило в Нагатинский суд Москвы. Об этом «Агентству Москва» сообщила пресс-секретарь суда Виктория Белова.

«В Нагатинский районный суд поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу (подозреваемых)», — сказала она.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в феврале 2018 г. в Таиланде по обвинению в организации нелегального секс-тренинга были арестованы Вашукевич и Кириллов. Позже молодые люди были приговорены к условным срокам и депортированы в Россию.

Как только Вашукевич и Кириллов прошли паспортный контроль в «Шереметьево», их сразу же задержали правоохранительные органы РФ.

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