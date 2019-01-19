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В Санкт-Петербурге в крещенские купели окунулись более 35 тыс. верующих

Общество

19 января прихожане Русской православной церкви отмечают праздник Крещения Господня, установленный в день крещения Иисуса Христа

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В Санкт-Петербурге в крещенские купели окунулись более 35 тыс. верующих
Дарья Драй © ИА REGNUM
Крещенские купания в Петербурге

Санкт-Петербург, 19 января 2019, 18:52 — REGNUM  Более 35 тыс. человек уже окунулись в крещенские купели в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МЧС РФ по городу.

«В городских купелях… уже окунулись свыше 35 тыс. верующих (данные на 12:00 мск)», — говорится в сообщении.

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Очередь к иордани на пляже Петропавловской крепости
Дарья Драй © ИА REGNUM
Очередь к иордани на пляже Петропавловской крепости
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Верующие идут к иордани
Дарья Драй © ИА REGNUM
Верующие идут к иордани
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Очередь к иордани на набережной Лейтенанта Шмидта
Дарья Драй © ИА REGNUM
Очередь к иордани на набережной Лейтенанта Шмидта

Очереди из желающих исполнить традиционный обряд продолжают собираться на местах для погружения. Возле купелей дежурят сотрудники правоохранительных органов, спасатели, врачи и волонтеры.

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Очередь к иордани на набережной Лейтенанта Шмидта
Дарья Драй © ИА REGNUM
Очередь к иордани на набережной Лейтенанта Шмидта
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Горячий чай
Дарья Драй © ИА REGNUM
Горячий чай
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Ночь крещенских купаний в Петербурге
Дарья Драй © ИА REGNUM
Ночь крещенских купаний в Петербурге
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Праздник Крещения Господне в Петербурге
Дарья Драй © ИА REGNUM
Праздник Крещения Господне в Петербурге
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Крещенские морозы
Дарья Драй © ИА REGNUM
Крещенские морозы

Отмечается, что с каждым годом в городе растёт количество желающих окунуться в крещенские купели.

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Крещенские купания в Петербурге
Дарья Драй © ИА REGNUM
Крещенские купания в Петербурге
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Верующий во время крещенских купаний
Дарья Драй © ИА REGNUM
Верующий во время крещенских купаний
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Верующий во время крещенских купаний
Дарья Драй © ИА REGNUM
Верующий во время крещенских купаний
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Праздник Крещения Господне в Петербурге
Дарья Драй © ИА REGNUM
Праздник Крещения Господне в Петербурге

Напомним, 19 января прихожане Русской православной церкви отмечают праздник Крещения Господня, установленный в день крещения Иисуса Христа. В российской традиции на Крещение часть верующих проводит купания в полыньях, отсылающие к крещению Иисуса Христа в водах реки Иордан.

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Гуляния на Петропавловской крепости
Дарья Драй © ИА REGNUM
Гуляния на Петропавловской крепости
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Перетягивание каната
Дарья Драй © ИА REGNUM
Перетягивание каната
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Угощения на празднике
Дарья Драй © ИА REGNUM
Угощения на празднике
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Дарья Драй © ИА REGNUM

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regnum author Дарья Драй
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Крещение Господне (Богоявление)
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