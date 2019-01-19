В Санкт-Петербурге в крещенские купели окунулись более 35 тыс. верующих

Санкт-Петербург, , 18:52 — REGNUM Более 35 тыс. человек уже окунулись в крещенские купели в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МЧС РФ по городу.

«В городских купелях… уже окунулись свыше 35 тыс. верующих (данные на 12:00 мск)», — говорится в сообщении.

Очереди из желающих исполнить традиционный обряд продолжают собираться на местах для погружения. Возле купелей дежурят сотрудники правоохранительных органов, спасатели, врачи и волонтеры.

Отмечается, что с каждым годом в городе растёт количество желающих окунуться в крещенские купели.

Напомним, 19 января прихожане Русской православной церкви отмечают праздник Крещения Господня, установленный в день крещения Иисуса Христа. В российской традиции на Крещение часть верующих проводит купания в полыньях, отсылающие к крещению Иисуса Христа в водах реки Иордан.

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