Крещенские купания в Краснодаре: без снега, но с казаками

Краснодар, , 18:25 — REGNUM В отличие от большинства регионов России, зима в Краснодаре проходит без заморозков, а значит и безо льда на реках. Поэтому стандартные картинки с ныряющими в прорубь людьми вы тут не встретите. Желающих проверить свой дух в ледяной воде погода не удивила и в этом году. Термометр застыл на отметке +10 градусов, поэтому желающих окунуться было очень много.

Главным местом для купания на православный праздник является купель на реке Кубань, у храма Рождества Христова. По традиции для прихожан сначала освящают воду, которую они принесли с собой, потом крестный ход идёт от храма к берегу реки, где после богослужения все желающие могут окунуться в реку, под надзором спасателей и медиков.

На удивление, каждый год среди православных «моржей» становится всё больше молодёжи. В этом году количество молодых людей около тридцати сильно превышало количество людей старшего поколения.

Помимо купаний, на Кубани в этот день по традиции организуют настоящий праздник, с песнями и показательными выступлениями казаков.

Также при храме разбивают полевую кухню с горячим чаем для всех желающих.

Смотрите галерею к статье