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Крещенские купания в Краснодаре: без снега, но с казаками

Общество

Николай Хижняк рассказывает, как проходят крещенские купания с местным краснодарским колоритом

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Крещенские купания в Краснодаре: без снега, но с казаками
Николай Хижняк © ИА REGNUM
Казак на Крещенских купаниях

Краснодар, 19 января 2019, 18:25 — REGNUM  В отличие от большинства регионов России, зима в Краснодаре проходит без заморозков, а значит и безо льда на реках. Поэтому стандартные картинки с ныряющими в прорубь людьми вы тут не встретите. Желающих проверить свой дух в ледяной воде погода не удивила и в этом году. Термометр застыл на отметке +10 градусов, поэтому желающих окунуться было очень много.

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Очередь
Николай Хижняк © ИА REGNUM
Очередь
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Желающие искупаться заполнили берег Кубани
Николай Хижняк © ИА REGNUM
Желающие искупаться заполнили берег Кубани
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Желающие искупаться
Николай Хижняк © ИА REGNUM
Желающие искупаться
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Праздник собрал как желающих искупаться, так и зрителей
Николай Хижняк © ИА REGNUM
Праздник собрал как желающих искупаться, так и зрителей

Главным местом для купания на православный праздник является купель на реке Кубань, у храма Рождества Христова. По традиции для прихожан сначала освящают воду, которую они принесли с собой, потом крестный ход идёт от храма к берегу реки, где после богослужения все желающие могут окунуться в реку, под надзором спасателей и медиков.

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Прихожане
Николай Хижняк © ИА REGNUM
Прихожане
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Крестный ход
Николай Хижняк © ИА REGNUM
Крестный ход
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Прихожане и горожане на берегах Кубани
Николай Хижняк © ИА REGNUM
Прихожане и горожане на берегах Кубани
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Освящение проруби
Николай Хижняк © ИА REGNUM
Освящение проруби

На удивление, каждый год среди православных «моржей» становится всё больше молодёжи. В этом году количество молодых людей около тридцати сильно превышало количество людей старшего поколения.

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В купаниях принимают участие и взрослые, и дети
Николай Хижняк © ИА REGNUM
В купаниях принимают участие и взрослые, и дети
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Всё больше молодёжи и детей принимают участие в купаниях
Николай Хижняк © ИА REGNUM
Всё больше молодёжи и детей принимают участие в купаниях

Помимо купаний, на Кубани в этот день по традиции организуют настоящий праздник, с песнями и показательными выступлениями казаков.

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Казачьи игры
Николай Хижняк © ИА REGNUM
Казачьи игры
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Казаки на Крещенских купаниях
Николай Хижняк © ИА REGNUM
Казаки на Крещенских купаниях
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Казаки на Крещенских купаниях
Николай Хижняк © ИА REGNUM
Казаки на Крещенских купаниях
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Выступления казаков
Николай Хижняк © ИА REGNUM
Выступления казаков
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Казаки на Крещенских купаниях
Николай Хижняк © ИА REGNUM
Казаки на Крещенских купаниях
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Казаки на Крещенских купаниях
Николай Хижняк © ИА REGNUM
Казаки на Крещенских купаниях

Также при храме разбивают полевую кухню с горячим чаем для всех желающих.

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Полевая кухня для прихожан
Николай Хижняк © ИА REGNUM
Полевая кухня для прихожан

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regnum author Николай Хижняк
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Фоторепортажи ИА REGNUM
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