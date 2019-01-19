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В Гданьске похоронили убитого мэра Адамовича

Общество

13 января 2019 г. в Гданьске во время благотворительного концерта WOŚP было совершено нападение на мэра города Павла Адамовича

В Гданьске похоронили убитого мэра Адамовича
Иллюстрация: Gdansk.pl
Похороны Павла Адамовича

Гданьск, Польша, 19 января 2019, 18:09 — REGNUM  В Гданьске похоронили мэра города Павла Адамовича, который погиб в результате нападения. Об этом сообщает TVN24 со ссылкой на источники в полиции.

«В церемонии прощания с мэром Гданьска Павлом Адамовичем приняли участие около 45 тыс. человек», — передает вещатель.

Заупокойная месса прошла в Базилике Вознесения Пресвятой девы Марии.

Как передавало ИА REGNUM, 13 января 2019 г. в Гданьске во время благотворительного концерта WOŚP было совершено нападение на мэра города Павла Адамовича. На следующий день 53-летний политик скончался в больнице от полученных ранений.

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