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В РПЦ предложили Филарету стать патриархом «всея Галактики»

Общество

Всяким «неадекватным действиям» никаких вменяемых оценок быть не может

Москва, 19 января 2019, 17:11 — REGNUM  Глава бывшего «Киевского патриархата» раскольник Филарет (Денисенко) может стать даже патриархом «всея Галактики». Об этом сообщил радиостанции «Говорит Москва» руководитель пресс-службы патриарха Московского и всея Руси Александр Волков, комментируя поступок бывшего «Киевского патриарха», который начал называть себя «патриархом Киевским и всея Руси-Украины».

«Эти раскольники могут объявлять себя кем угодно, — сказал Волков. — Хоть патриархом всея Руси, хоть всея Африки, хоть всей Галактики».

По его словам, всяким «неадекватным действиям» никаких вменяемых оценок быть не может, так как подобные заявления — это цирк.

Как передавало ИА REGNUM, 19 января дьякон Андрей Кураев со ссылкой на фотографию «распоряжения» у себя в блоге сообщил, что глава бывшего «Киевского патриархата» раскольник Филарет (Денисенко) стал именовать себя «патриархом Киевским и всея Руси-Украины».

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