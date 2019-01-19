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Верховный суд Индии: столица страны Нью-Дели стала «газовой камерой»

Общество

По мнению судей Верховного суда Индии, город Дели «непригоден для жизни»

Нью-Дели, 19 января 2019, 16:48 — REGNUM  Верховный суд Индии заявил, что столица страны Нью-Дели превратилась в «газовую камеру» и более не является местом, пригодным для жизни. Об этом сообщило индийское новостное издание «NDTV Кхабар».

Коллегия в составе судей Аруна Мишры и Дипака Гупты постановила, что городским властям необходимо принять дополнительные меры по борьбе с загрязнением воздуха и пробками в Дели. Верховный суд также потребовал, чтобы администрация Дели предоставила отчет об осуществлении инфраструктурных проектов, в частности региональной системы быстрого транзита Дели-Газиабад-Мератх. Сообщается, что осуществление данного проекта затягивается из-за споров о распределении расходов между властями Дели, администрацией штата Уттар-Прадеш и федеральным правительством.

Загрязнение воздуха в Дели на протяжении долгого времени вызывает опасения у жителей города и экологов. Считается, что влияние атмосферного загрязнения в Дели на здоровье человека равняется суммарному влиянию курения 15−20 сигарет в день.

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Зарубежная хроника
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