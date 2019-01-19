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Власти индийского штата Махараштра запретят клубы несмотря на решение суда

Общество

Ранее Верховный суд Индии объявил запрет «танцевальных баров» ввиду их аморальности незаконным

Власти индийского штата Махараштра запретят клубы несмотря на решение суда
Rotary Club of Nagpur
Танцовщицы. Махараштра

Нью-Дели, 19 января 2019, 21:09 — REGNUM  Министр финансов и планирования индийского штата Махараштра Судхир Мунгативар заявил, что местное правительство во главе с «Индийской народной партией» («Бхаратия джаната парти» или БДП) найдет способ закрыть клубы несмотря на вердикт Верховного суда. Об этом сообщило индийское новостное издание «Навбхарат таймс».

По словам Судхира Мунгативара, правительство штата во главе с БДП намерено «во что бы то ни стало сохранить культурную и социальную структуру общества». Министр финансов и планирования Махараштры подчеркнул, что вовлечение женщин в работу в подобного рода клубах и барах «порочит их достоинство». Судхир Мунгативар заявил, что правительство сможет законодательно запретить деятельность указанных заведений при наличии достаточного юридического обоснования.

Ранее Верховный суд Индии постановил, что запрет функционирования «танцевальных баров» в штате Махараштра по причине «несоответствия данных заведений моральным устоям общества» незаконен. Запрет действовал в штате Махараштра, финансовом и развлекательном центре страны, с 2012 года. Согласно законодательству Индии, под «танцевальными барами» понимаются развлекательные заведения для лиц старше 18 лет, где «относительно одетые» девушки танцуют перед посетителями мужского пола в обмен на наличные.

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Зарубежная хроника
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