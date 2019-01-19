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Индийская организация космических исследований: Индия не отстает от Китая

Общество

Председатель индийской организации космических исследований Кайласавадиву Сиванзаявил, что Индия ни в чем не уступает Китаю в рамках развития космической программы

Нью-Дели, 19 января 2019, 17:24 — REGNUM  Председатель индийской организации космических исследований Кайласавадиву Сиван напресс-конференции 18 января 2019 года заявил, что индийская космическая программа ни в чем не уступает китайской. Он также добавил, что точку в этом вопросе поставит запуск программы пилотируемых космических полетов «Гаганйаан».

По сообщению индийского новостного агентства «Джагран», Кайласавадиву Сиван также отметил, что Индия запланировала осуществить запуск космического аппарата на южный полюс Луны в рамках программы «Чандрайаан-2» до конца первого квартала 2019 года. Аналогичный полет был осуществлен китайским аппаратом «Чанъэ-4» в январе 2019 года.

Единственной сферой, в которой индийская космическая программа отставала от китайской, была область пилотируемых космических полетов, так как первый пилотируемый космический корабль Китай запустил еще в 2003 году. По словам председателя индийской организации космических исследований, теперь эта проблема решена. Среди последних достижений индийской космической программы он выделил запуск спутника «Южная Азия» в 2017 году, который предназначен для использования всеми странами, входящими в ассоциацию регионального сотрудничества Южной Азии (СААРК).

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Зарубежная хроника
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