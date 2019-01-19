Арестован подозреваемый в убийстве министра иностранных дел Шри-Ланки

Шри-Джаяварденепура-Котте, , 18:31 — REGNUM Власти Германии сообщили об аресте члена организации «Тигры освобождения Тамил-Илама» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), подозреваемого в убийстве министра иностранных дел Шри-Ланки Лакшмана Кадиргамара в августе 2005 года. Федеральная прокуратура Германии заявила, что задержанным является 39 летний мужчина по имени Наванитхан. Он был найден на юге страны 17 января 2019 года.

По сообщению новостного агентства Шри-Ланки «Коломбо Пейдж», фамилия арестованного не была оглашена в виду необходимости соблюдения немецкого законодательства в сфере неприкосновенности частной жизни. Остается неясным, как долго он находился на территории Германии.

Наванитхана также подозревают в причастности к покушению на убийство лидера Народной демократической партии Илама Дугласа Девананду. Задержанному предъявлены обвинения в членстве в зарубежной террористической организации, в убийстве и в покушении на убийство.