Индия запустит спутник для наблюдения за границами страны

Нью-Дели, , 20:06 — REGNUM Индийская организация космических исследований планирует запуск нового эксклюзивного спутника для обеспечения более эффективного мониторинга пограничных территорий страны. Аппарат поступит в полное распоряжение министерства внутренних дел Индии. Целью космического аппарата также будет являться проведение более эффективного развертывания полувоенных формирований в отдаленных и труднодоступных территориях.

По сообщению индийского новостного агентства «Бхарат Таймс», рекомендация использовать космические технологии для обеспечения пограничной безопасности, планирования операций, а также для развития островных территорий содержится в докладе целевой рабочей группы министерства внутренних дел Индии. Министр внутренних дел Индии Раджнатх Сингх одобрил, указанные в документе цели и предложенные меры по их реализации.

Для повышения эффективности развертывания полувоенных формирований в отдаленных и труднодоступных территориях на спутнике будет установлена индийская региональная система спутниковой навигации (ИРССН). Она основывается на технологии GPS и будет обеспечивать навигационную поддержку военных формирований на больших высотах, в труднодоступных районах и территориях, подконтрольных наксалитам.