В Индии успешно прошли испытания нового боевого вертолета

Нью-Дели, , 16:05 — REGNUM Разработанный индийской компанией Hindustan Aeronautics Limited (HAL) легкий боевой вертолет успешно прошел финальные испытания, которые заключались в уничтожении движущейся мишени в виде ракеты класса «воздух-воздух». Скоро новая разработка поступит на вооружение военно-воздушных сил Индии.

По сообщению индийского новостного агентства «Хинду», испытания прошли на полигоне вблизи города Чандипур, штат Орисса (Бхубанешвар). Легкий боевой вертолет HAL является единственным в мире боевым летательным средством, способным поражать цели на таких высотах как ледник Сиачен.

Экипаж вертолета экипирован специальным оборудованием, улучшающим параметры видимости. Кроме того, техническое оснащение летательного аппарата включает систему наведения в инфракрасном спектре. Данное оборудование позволяет экипажу произвести запуск ракеты для поражения любой цели без необходимости осуществления дополнительных маневров. Также вооружение вертолета составляет турель 20 миллиметрового калибра. Вес летательного аппарата составляет 5,8 тонн.