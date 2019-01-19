Верховный суд Индии смягчил ограничения в сфере развлечений

Нью-Дели, , 20:33 — REGNUM Верховный суд Индии отменил ряд ограничений в сфере функционирования танцевальных баров и клубов, которые привели к закрытию многих развлекательных заведений в стране. Коллегию, принявшую решение, возглавил судья Арджан Кумар Сикри.

По сообщению индийского новостного агентства «Хинду», среди отмененных ограничений присутствовало обязательство устанавливать камеры наблюдения на танцевальных площадках заведений, что, согласно постановлению верховного суда, является нарушением неприкосновенности частной жизни. Также коллегия постановила упразднить положение о том, что учреждать развлекательные заведения и управлять ими имеют право лишь «благонадежные лица» в виду того, что точно определить значение термина «благонадежный» не представляется возможным.

Жесткое регулирование сферы развлечений было установлено решением верховного суда Индии в 2016 году по запросу правительства штата Махараштра (Мумбаи).