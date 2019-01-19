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Япония будет разрабатывать электросамолет совместно с Boeing

Общество

Правительство Японии договорилось с Boeing о совместной разработке электрического самолета

Япония будет разрабатывать электросамолет совместно с Boeing
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Электросамолет от Boeing

Токио, 19 января 2019, 16:51 — REGNUM  18 января Министерство экономики, торговли и промышленности Японии сообщило, что 15 января было заключено соглашение с ведущим американским авиапроизводителем Boeing. В рамках соглашения Япония предоставит американским партнерам последние достижения в области электрических двигателей для самолетов.

По сообщению японской информационной газеты «Никкей», после подписания Протокола о сотрудничестве в Токио прошла конференция, в которой приняли участие крупнейшие японские компании, такие как Mitsubishi Heavy Industries и Kawasaki Heavy Industries. Именно им будут поручены дальнейшие разработки совместно с Boeing. В последние годы растет интерес к разработке электросамолетов, которые будут меньше загрязнять окружающую среду, а также будут менее затратными, в отличие от классических, летающих на керосиновом топливе. Ожидается, что к 2020 году будут созданы гибридные самолеты, способные перевозить до 50-ти пассажиров.

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Зарубежная хроника
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