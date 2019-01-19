Суббота, 19 Января 2019 года
14:56:01 МСК

Владимир Путин в праздник Крещения Господня окунулся в прорубь

Общество

Российский лидер много лет придерживается традиции окунаться в прорубь в праздник Крещения

Владимир Путин в праздник Крещения Господня окунулся в прорубь
Иллюстрация: Kremlin.ru
Владимир Путин на озере Селигер. 2018

Красногорск, 19 января 2019, 14:49 — REGNUM  Президент Российской Федерации Владимир Путин в праздник Крещения Господня по традиции окунулся в проруби. Об этом сегодня, 19 января, сообщила пресс-служба президента России.

Уточняется, что российский лидер принимал участие в крещенских купаниях на территории Московской области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Владимир Путин уже много лет придерживается традиции купаться в проруби на праздник Крещения Господня. Так, в 2018 году президент в праздник Крещения Господня посетил Нило-Стобенкую пустынь на берегу озера Селигер в Тверской области. Там он также окунался в прорубь, а затем посетил праздничную литургию.

Читайте ранее в этом сюжете: В крещенских купаниях в Москве приняли участие почти 270 тыс. человек

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Крещение Господне (Богоявление)
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить