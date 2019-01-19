Владимир Путин в праздник Крещения Господня окунулся в прорубь

Красногорск, , 14:49 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин в праздник Крещения Господня по традиции окунулся в проруби. Об этом сегодня, 19 января, сообщила пресс-служба президента России.

Уточняется, что российский лидер принимал участие в крещенских купаниях на территории Московской области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Владимир Путин уже много лет придерживается традиции купаться в проруби на праздник Крещения Господня. Так, в 2018 году президент в праздник Крещения Господня посетил Нило-Стобенкую пустынь на берегу озера Селигер в Тверской области. Там он также окунался в прорубь, а затем посетил праздничную литургию.

Читайте ранее в этом сюжете: В крещенских купаниях в Москве приняли участие почти 270 тыс. человек