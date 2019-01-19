В крещенских купаниях в Москве приняли участие почти 270 тыс. человек

Москва, , 13:56 — REGNUM В одной только Москве почти 270 тысяч человек приняли участие в крещенских купаниях. Об этом сегодня, 19 января, заявил журналистам руководитель столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимир Черников.

Крещенские купания в столице проходят с 18:00 18 января до 18:00 19 января. Светские власти города организовали 59 подготовленных мест для купапния. Все купели и проруби оборудованы противоскользящими настилами, раздевалками, пунктами обогрева, туалетами и освещением. Вся информация об оборудованных местах купания размещена на портале мэра Москвы.

По данным Черникова, в ночь на 19 января места купания посетили более 265 тыс. человек. Это больше, чем в 2018 года — тогда в крещенских купаниях приняли участие 218 тыс. человек. Никаких серьезных происшествий зафиксировано не было.

Напомним, праздник Крещения — один из древнейших христианских праздников. Он посвящен крещению Иисуса Христа Иоанном Предтечей (Крестителем) в водах реки Иордан в начале нашей эры.