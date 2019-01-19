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Жители Балашихи окунулись в прорубь на Крещение — фоторепортаж

Общество

В городе оборудованы три иордани

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Жители Балашихи окунулись в прорубь на Крещение — фоторепортаж
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Крест у проруби

Балашиха, Московская область, 19 января 2019, 17:50 — REGNUM  В подмосковной Балашихе 19 января проходят крещенские купания. В городе оборудованы три иордани.

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Берег
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Берег
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Оборудованная прорубь для крещенских купаний
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Оборудованная прорубь для крещенских купаний
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Служба
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Служба
16
Служба
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Служба
38
Прорубь
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Прорубь

Протоиерей Михаил Макашов из храма святой великомученицы Екатерины освятил прорубь у дома 2 на улице Солнечная, а затем сам трижды в него окунулся.

«Что делать тем, кто не смог придти и окунуться? Если человек прикован к кровати болезнью, то человек с верой в Бога, взяв воды из крана в праздник Крещения, уподоблялся благодати божьей — были такие случаи», — рассказал он.

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Отец Михаил после погружения в прорубь
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Отец Михаил после погружения в прорубь
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Спасатель
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Спасатель
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Спасатели
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Спасатели

Отец Михаил добавил, что Господь благословляет намерение и дает благодать.

«Вода холодная, но когда выходишь ощущение свежести какой-то», — поделилась впечатлениями с корреспондентом ИА REGNUM женщина, только что окунувшаяся в прорубь.

«Я не купался — народу много, выглядит как шоу. Обязательно искупаюсь попозже, когда будет меньше», — сказал её супруг.

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Перед погружением
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Перед погружением
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Освящение воды
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Освящение воды
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Обряд погружения в прорубь
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Обряд погружения в прорубь

Совершивший обряд омовения Дмитрий признался, что ощущение «неописуемое»:

"Первый раз. Иногда надо сделать какой-то первый шаг, чтобы дальше продолжать. Давно собирался? Нет, вот как-то в голову стукнуло — пора, созрел».

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Прорубь
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Прорубь
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Троекратное погружение в прорубь
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Троекратное погружение в прорубь
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Окунувшись в прорубь
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Окунувшись в прорубь

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве для купаний оборудованы более 60 площадок, в том числе купели в 10 парках столицы.

На местах проведения обряда в Москве и Московской области работают пункты горячего питания, установлены раздевалки, точки обогрева и передвижные туалеты. За желающими окунуться в крещенскую купель наблюдают сотрудники полиции и медики.

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Спасатель
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Спасатель
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Мужская раздевалка
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Мужская раздевалка
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Мужская раздевалка
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Мужская раздевалка

Смотрите галерею к статье

Читайте ранее в этом сюжете: В Москве начались купания в честь Крещения Господня — фоторепортаж

regnum author Наталья Стрельцова
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Крещение Господне (Богоявление)
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