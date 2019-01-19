«Почта России» оправдывает Подгузова, купившего квартиру за миллиард рублей

Москва, , 09:39 — REGNUM «Почта России» пытается оправдать своего генерального директора Николая Подгузова, которого уличили в том, что он приобрел квартиру в Москве, на которую бы ему пришлось копить около 100 лет при задекларированном уровне доходов. Накануне, 18 января, представитель «Почты России» заявил, что значительную часть суммы, которую Подгузов заплатил за элитную 386-метровую квартиру в столичном районе Хамовники он получил от продажи двух других квартир, а оставшаяся часть была профинансирована ипотекой.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне выяснилось, что глава «Почты России» Николай Подгузов является собственником почти 400-метровой квартиры в центре Москвы в элитном жилом комплексе Knightsbridge Private Park на улице Ефремова в районе Хамовники.

При этом рыночная стоимость квартиры Подгузова оценивается в один миллиард рублей. Стоит отметить, что в 2017 году доходы Подгузова составили 8 млн 860 тыс. рублей. На иждивении у главы «Почты России» трое несовершеннолетних детей и супруга. В связи с этим возникает закономерный вопрос, откуда у главы государственной компании, который в прошлом был заместителем министра экономического развития России, такие средства.

В «Почте России» не стали опровергать стоимость данной квартиры, но заявили, что средства на её приобретение у Подгузова появились после того, как он продал две другие свои квартиры, а также получил ипотечный кредит в банке. (Позднее выяснилось, что это был кредит в банке ВТБ на 30 лет).

Но здесь все равно остается много вопросов. Дело в том, что максимальная сумма ипотечного кредита банка ВТБ составляет порядка 60 млн рублей. А ипотечный кредит на квартиру стоимостью в миллиард рублей хотя бы с минимальным первоначальным взносом и минимальной ставкой означает, что Подгузову нужно платить взносы по 1,5 млн рублей в месяц.

Однако тут ситуацию решил разъяснить сам Подгузов. В интервью ТАСС он заявил, что его крайне повеселила информация в СМИ о стоимости его квартиры. Глава «Почты России» признал, что действительно является собственником достаточна дорогой квартиры в жилом комплексе Knightsbridge Private Park. Но стоила она вовсе не миллиард рублей, а какие-то 100 млн рублей. Он также заявил, что 25% этой суммы (около 25 млн рублей по версии Подгузов) он оплатил средствами, которые выручил от продажи двух других своих квартир, а 75% (порядка 75 млн рублей по версии Подгузова) были профинансированы ипотечным кредитом в банке ВТБ.

После разъяснений Подгузова все равно остаются вопросы. Дело в том, что согласно открытым базам данных о недвижимости, таким как «Яндекс. Недвижимость» и ЦИАН, стоимость квартир в жилом комплексе Knightsbridge Private Park начинается примерно от 200 млн рублей ‑ и это за квартиры площадью около 100 квадратных метров. А квартиры, сопоставимые с квартирной главы «Почты России» стоят от 500 млн рублей и доходят до миллиарда рублей.