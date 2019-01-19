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Ферганская улица Москвы перекрыта второй раз за неделю

Общество

Перекрыт будет участок от Сурского проезда до улицы имени академика Скрябина

Ферганская улица Москвы перекрыта второй раз за неделю
Иллюстрация: Mos.ru
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Москва, 19 января 2019, 09:16 — REGNUM  Второй раз на неделю временно перекрыт участок Ферганской улицы в Москве, сообщает 19 января Twitter единого столичного транспортного портала «Московский транспорт».

В сообщении портала говорится, что перекрыт будет участок улицы Ферганской от Сурского проезда до улицы имени академика Скрябина и предлагается автомобилистам данный участок объезжать.

Отметим, ранее, 15 января, данный участок был перекрыт полностью по причине провала грунта, при это коммунальные сети остались неповрежденными. Тогда автомобилисты могли объезжать перекрытую часть Ферганской улицы по Сормовскому проезду.

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Автотранспортные проблемы Москвы
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