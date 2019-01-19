В Свердловской области не нашли несанкционированных купелей

Екатеринбург, , 08:08 — REGNUM В Свердловской области пока не найдено несанкционированных крещенских купелей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в областном управлении МЧС,

Сотрудники ведомства патрулируют водные объекты в поисках таких купелей. Но пока их не найдено.

Информация о ходе купания стекается в областной Центр управления в кризисных ситуациях. Муниципальные образования присылают её каждые два часа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в крещенском купании уже приняли участие более 18 тысяч человек, в том числе восемь тысяч в Екатеринбурге. Всего по области открыто 152 купели, из них 31 на территории Екатеринбурга.

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