В ночь на Крещение над Москвой прошла снежная гроза

Москва, , 07:40 — REGNUM Снежная гроза разразилась в ночь на Крещение в небе над Москвой, сообщают 19 января очевидцы природного явления в социальных сетях.

Согласно свидетельствам очевидцев и опубликованных ими видео, в городе были слышны раскаты грома и наблюдались вспышки молний. Эти явления наблюдались в районе Солнечногорского района Московской области и Зеленограда.

По мнению синоптиков, снежная гроза произошла из-за того, что встретились холодные и теплые воздушные массы. В пятницу, 18 ноября, в столице России сначала наблюдалась оттепель, а затем более теплый воздух циклона стал отступать на восток, уступая место более холодным воздушным потокам.

Отметим, снежная гроза — это редкое метеорологическое явление. В Москве в новейшее время она наблюдалась в декабре 1995, декабре 2006 и декабре 2011 годов.