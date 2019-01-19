Суббота, 19 Января 2019 года
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В Риге отменили крещенские купания из-за ледохода

Общество

Ледоход повредил специальные конструкции

Рига, 19 января 2019, 05:28 — REGNUM  Крещенские купания в столице Латвии Риге были отменены из-за повреждения специальных конструкций на Западной Двине, сообщает сайт Латвийской православной церкви (ЛПЦ).

Сообщается, что на реке начался частичный ледоход, который и повредил конструкции, установленные для купания в реке во время праздника Крещения. Так как использование неустойчивых конструкций может быть опасно для людей, купания пришлось отменить.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 января ГУ МСЧ по Москве предостерегло жителей и гостей города от купания на Крещение в не оборудованных для этого местах. В связи с этим на водоемах столицы будет вестись патрулирование.

Читайте ранее в этом сюжете: МЧС предостерегло москвичей от крещенских купаний вне оборудованных мест

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Крещение Господне (Богоявление)
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