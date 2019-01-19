Русский экзархат Европы отверг призыв Константинополя о подчинении

Париж, 19 января 2019, 05:07 — REGNUM Русский экзархат Западной Европы отказался перейти в подчинение к европейским архиереям Константинопольского патриархата, говорится в сообщении епархии.
Руководство Русского экзархата заявило, что многие его священники получили послания «с приказом прекратить поминать своего собственного архиепископа, присоединиться к духовенству греческих митрополий».
Отмечается, что такое давление является «вмешательством извне» со стороны Константинополя, в то время как каноническим епархиальным епископом русского экзархата является архиепископ Хариупольский Иоанн.
Духовенство экзархата заявило, что его архиепископия «де-юре находится в том положении, в котором оно было до того, как его приняли во Вселенский Патриархат». Но нужна еще «прямая человеческая встреча между представителями нашей архиепископии и властями патриархата».
Напомним, в конце ноября Константинополь объявил о роспуске Русского экзархата Западной Европы — православной епархии в составе Константинопольского патриархата (с центром в Париже).
До сих пор, начиная с 1999 года, экзархат подчинялся Константинополю, имея при этом право действовать по собственному уставу и сохранять русский литургический порядок. Теперь этот томос аннулирован.
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