Граффити Бэнкси на гараже было продано за шестизначную сумму

Лондон, , 04:41 — REGNUM Граффити уличного художника Бэнкси, нарисованное на гараже в британском Порт-Толботе, было продано за сумму не менее 100 тысяч фунтов стерлингов, сообщает агентство Reuters.

По данным агентства, граффити приобрел Джон Брандлер из Brandler Galleries. Точная сумма покупки не называется, однако агентство сообщает, что стоимость граффити составляет не менее $130 тыс. Покупатель планирует использовать граффити в качестве экспоната для художественного центра. Он также добавил, что уже имеет в своей коллекции несколько работ Бэнкси.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 декабря на гараже в Порт-Толботе появилось новое граффити уличного художника Бэнкси. На одной из стен гаража нарисован ребенок, ловящий ртом снежинки. На другой стене, за углом, изображен горящий мусорный бак. Таким образом пепел от сгоревшего мусора оказывается снежинками, которые ребенок ловит языком.

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