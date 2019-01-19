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В Мурманской области приостановили продажу пива на почте

Общество

На неопределенный срок

Мурманск, 19 января 2019, 04:20 — REGNUM  «Почта России» приостановила продажу пива в своих почтовых отделениях в Мурманской области, сообщает пресс-служба управления федеральной почтовой связи области.

Сообщается, что продажа слабоалкогольных напитков приостановлена на неопределенный срок. Ранее информация о том, что 3,2 тысячи отделений «Почты России» по всей стране продают алкогольную продукцию, вызвала широкий резонанс.

Как сообщало ИА REGNUM, реализацию слабоалкогольной продукции «Почта России» начала еще в ноябре 2018 года. Отмечается, что отделения, продающие алкоголь, располагаются преимущественно в сельской местности.

Предполагается, что такая мера должна обеспечить отдаленные населенные пункты качественной слабоалкогольной продукцией и снизить потребление некачественной.

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