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Украинская служба статистики обнародовала плачевные итоги года

Общество

С начала 2018 года людей стало меньше на 208,8 тыс

Киев, 19 января 2019, 03:21 — REGNUM  Уровень смертности на Украине за первые 11 месяцев минувшего года в два раза превысил уровень рождаемости, сообщает украинская государственная служба статистики.

Ведомство опубликовало данные на 1 декабря 2018 г., согласно которым сейчас в этой стране проживает 42,177 млн человек. С начала года людей стало меньше на 208,8 тыс.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце сентября президент Ассоциации кардиологов Украины Владимир Коваленко заявил, что эта страна находится в числе лидеров по смертности от сердечно-сосудистых заболеваний.

Читайте ранее в этом сюжете: Украина – один из лидеров по смертности от сердечно-сосудистых заболеваний

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