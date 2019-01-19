Украинская служба статистики обнародовала плачевные итоги года

Киев, , 03:21 — REGNUM Уровень смертности на Украине за первые 11 месяцев минувшего года в два раза превысил уровень рождаемости, сообщает украинская государственная служба статистики.

Ведомство опубликовало данные на 1 декабря 2018 г., согласно которым сейчас в этой стране проживает 42,177 млн человек. С начала года людей стало меньше на 208,8 тыс.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце сентября президент Ассоциации кардиологов Украины Владимир Коваленко заявил, что эта страна находится в числе лидеров по смертности от сердечно-сосудистых заболеваний.

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