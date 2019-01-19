Генконсул США во Владивостоке окунулся в прорубь

Владивосток, , 03:11 — REGNUM Сотрудники Генерального консульства США во Владивостоке приобщились к традиции купания в проруби на Крещение, сообщает ИА Primamedia.

Искупаться в проруби американские дипломаты решили на Спортивной набережной Владивостока.

https://www.facebook.com/8636870/videos/10108940513655848/

Отмечается, что генконсул США Майкл Кийс окунался в крещенскую прорубь не впервые, однако в этом году он позвал сотрудников консульства приобщиться к русской традиции. Свои впечатления американские дипломаты опубликовали на своих страницах в Facebook.

Как сообщало ИА REGNUM, по всей России на Крещение были организованы купели для желающих окунуться в воду на православный праздник.

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